FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Legal General-Investment verdienen können.

Legal General-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2,31 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 432,713 Legal General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,43 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 051,49 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,15 Prozent gesteigert.

Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 13,66 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at