Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Legal General-Investition im Blick
|
26.03.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 10 Jahren abgeworfen
Legal General-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2,31 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 432,713 Legal General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,43 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 051,49 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,15 Prozent gesteigert.
Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 13,66 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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