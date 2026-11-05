Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Legal General-Anlage
|
05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Legal General-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48,146 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (3,11 GBP), wäre die Investition nun 149,64 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 49,64 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Legal General eine Marktkapitalisierung von 16,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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