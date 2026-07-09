Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Lohnende Legal General-Anlage?
|
09.07.2026 10:03:25
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Legal General-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Legal General-Anteile an diesem Tag bei 2,66 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 376,230 Legal General-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 1 079,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,87 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,98 Prozent vermehrt.
Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plc
|
09.07.26
|FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.07.26
|FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.06.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
19.06.26