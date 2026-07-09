Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Lohnende Legal General-Anlage? 09.07.2026 10:03:25

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Legal General-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Legal General-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Legal General-Anteile an diesem Tag bei 2,66 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 376,230 Legal General-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 1 079,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,87 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,98 Prozent vermehrt.

Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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