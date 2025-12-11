Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Lohnende Legal General-Anlage?
|
11.12.2025 10:03:31
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Legal General-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,33 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 288,165 Legal General-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Legal General-Aktie auf 2,42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 381,65 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 3,82 Prozent vermehrt.
Legal General war somit zuletzt am Markt 13,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Legal & General plc
|2,70
|-0,74%
