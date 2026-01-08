Legal & General Aktie

Legal & General

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Lukrative Legal General-Investition? 08.01.2026 10:03:26

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Legal General-Aktien verdienen können.

Am 08.01.2025 wurden Legal General-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Legal General-Anteile an diesem Tag 2,21 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Legal General-Aktie investierten, hätten nun 4 516,712 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Legal General-Papiers auf 2,62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 833,79 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,34 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Legal General eine Börsenbewertung in Höhe von 14,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

