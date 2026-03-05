FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Legal General-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Legal General-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,46 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 406,339 Legal General-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 1 056,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,60 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,65 Prozent gesteigert.

Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 14,41 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at