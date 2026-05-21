Legal & General Aktie

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WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Performance im Blick 21.05.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Legal General-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Legal General-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Legal General-Papier 2,25 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, hätte er nun 44,366 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.05.2026 118,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,67 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,50 Prozent zugenommen.

Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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