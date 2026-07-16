Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Lukrative Legal General-Investition? 16.07.2026 10:03:23

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Legal General-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Legal General-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Legal General-Aktie letztlich bei 1,89 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 302,227 Legal General-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 2,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 646,87 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 56,47 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Legal General belief sich jüngst auf 15,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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