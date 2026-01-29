Legal & General Aktie

Lukrative Legal General-Investition? 29.01.2026 10:03:56

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Legal General von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Legal General-Aktie Investoren gebracht.

Die Legal General-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2,44 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 4 106,776 Legal General-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 874,74 GBP, da sich der Wert einer Legal General-Aktie am 28.01.2026 auf 2,65 GBP belief. Damit wäre die Investition 8,75 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Legal General belief sich jüngst auf 14,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

