Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Investmentbeispiel
|
01.10.2026 10:03:17
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Legal General von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Legal General-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Legal General-Papier bei 2,79 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 359,066 Legal General-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 048,47 GBP, da sich der Wert einer Legal General-Aktie am 30.09.2026 auf 2,92 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,85 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Legal General eine Marktkapitalisierung von 15,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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