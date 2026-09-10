Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Rentable Legal General-Anlage?
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10.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 10.09.2016 wurde das Legal General-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,16 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 463,607 Legal General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Legal General-Aktie auf 2,88 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 333,80 GBP wert. Damit wäre die Investition 33,38 Prozent mehr wert.
Legal General war somit zuletzt am Markt 15,88 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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