FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Legal General eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Legal General-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Legal General-Aktie letztlich bei 2,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, hätte er nun 394,322 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Legal General-Anteile wären am 11.02.2026 1 054,42 GBP wert, da der Schlussstand 2,67 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,44 Prozent angewachsen.

Legal General wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,96 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at