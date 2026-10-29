Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Lukrative Legal General-Investition?
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29.10.2026 10:03:33
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Legal General-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Legal General-Aktie bei 2,89 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 460,890 Legal General-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 493,42 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Anteils am 28.10.2026 auf 3,03 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,93 Prozent erhöht.
Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 16,19 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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