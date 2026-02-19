FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Legal General-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Legal General-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,65 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 778,604 Legal General-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Legal General-Anteile wären am 18.02.2026 10 266,47 GBP wert, da der Schlussstand 2,72 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +2,66 Prozent.

Legal General war somit zuletzt am Markt 15,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

