FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Legal General-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,64 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 378,209 Legal General-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 986,75 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Anteils am 21.01.2026 auf 2,61 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 1,33 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Legal General belief sich jüngst auf 14,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at