FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Legal General-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Legal General-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, hätte er nun 463,822 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,44 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 130,33 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,03 Prozent angezogen.

Legal General wurde am Markt mit 13,84 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at