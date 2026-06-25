Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Lukrative Legal General-Investition?
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25.06.2026 10:04:10
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Legal General-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Legal General-Anteile an diesem Tag bei 2,53 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 955,696 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.06.2026 11 317,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,17 Prozent vermehrt.
Legal General markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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