Legal & General Aktie

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WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Rentables Legal General-Investment? 17.09.2026 10:03:26

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Legal General-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Legal General-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Legal General-Anteile an diesem Tag 2,39 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 178,855 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 12 561,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,01 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,62 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Legal General einen Börsenwert von 15,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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