Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Rentables Legal General-Investment?
|
17.09.2026 10:03:26
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Legal General-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Legal General-Anteile an diesem Tag 2,39 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 178,855 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 12 561,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,01 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,62 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Legal General einen Börsenwert von 15,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.09.26
|FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.09.26
|FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.08.26
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Legal & General plc
|3,51
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.