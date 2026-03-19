Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Frühe Anlage 19.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Legal General-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Legal General-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Legal General-Papier bei 2,81 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,577 Legal General-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,80 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Anteils am 18.03.2026 auf 2,50 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 11,20 Prozent.

Insgesamt war Legal General zuletzt 14,05 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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