Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Legal General-Anlage im Blick 27.11.2025 10:03:20

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Legal General-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 27.11.2020 wurden Legal General-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,58 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Legal General-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,827 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Legal General-Papiere wären am 26.11.2025 95,32 GBP wert, da der Schlussstand 2,46 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,68 Prozent verringert.

Legal General wurde am Markt mit 13,58 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten