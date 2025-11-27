Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Legal General-Anlage im Blick
|
27.11.2025 10:03:20
FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.11.2020 wurden Legal General-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,58 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Legal General-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,827 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Legal General-Papiere wären am 26.11.2025 95,32 GBP wert, da der Schlussstand 2,46 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,68 Prozent verringert.
Legal General wurde am Markt mit 13,58 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
