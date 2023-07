FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Lloyds Banking Group eingefahren

Bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Lloyds Banking Group-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Lloyds Banking Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 336,757 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 155,06 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Papiers am 24.07.2023 auf 0,46 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +55,06 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lloyds Banking Group eine Marktkapitalisierung von 29,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at