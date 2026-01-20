FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Lloyds Banking Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag bei 0,64 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Lloyds Banking Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 561,280 Lloyds Banking Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 597,19 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 19.01.2026 auf 1,02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,72 Prozent erhöht.

Lloyds Banking Group wurde am Markt mit 60,07 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at