Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lukrative Lloyds Banking Group-Anlage?
14.04.2026 10:03:52
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lloyds Banking Group-Aktie an diesem Tag 0,69 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Lloyds Banking Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 453,488 Lloyds Banking Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lloyds Banking Group-Papiers auf 1,01 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 463,08 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,31 Prozent vermehrt.
Am Markt war Lloyds Banking Group jüngst 59,01 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
