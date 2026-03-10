FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lloyds Banking Group-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Lloyds Banking Group-Anteile bei 0,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Lloyds Banking Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24 521,824 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 334,97 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 09.03.2026 auf 0,95 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +133,35 Prozent.

Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 55,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at