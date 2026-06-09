Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Hochrechnung
|
09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,69 GBP. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,697 Lloyds Banking Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 0,99 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,34 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,34 Prozent angezogen.
Insgesamt war Lloyds Banking Group zuletzt 57,74 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
10:04
|FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in London: FTSE 100 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
08.06.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)