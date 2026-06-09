Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Hochrechnung 09.06.2026 10:04:08

FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lloyds Banking Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,69 GBP. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,697 Lloyds Banking Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 0,99 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,34 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,34 Prozent angezogen.

Insgesamt war Lloyds Banking Group zuletzt 57,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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