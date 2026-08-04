Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lloyds Banking Group-Investmentbeispiel 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lloyds Banking Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag 0,52 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19 249,278 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 444,66 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 03.08.2026 auf 1,17 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 124,45 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 66,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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