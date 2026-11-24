Vor Jahren Lloyds Banking Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Lloyds Banking Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,60 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 167,560 Lloyds Banking Group-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 161,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,96 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,46 Prozent angewachsen.

Lloyds Banking Group wurde am Markt mit 53,91 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at