Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lukratives Lloyds Banking Group-Investment?
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Lloyds Banking Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,60 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 167,560 Lloyds Banking Group-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 161,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,96 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,46 Prozent angewachsen.
Lloyds Banking Group wurde am Markt mit 53,91 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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