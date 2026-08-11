Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Rentables Lloyds Banking Group-Investment? 11.08.2026 10:04:10

FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,82 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 121,300 Lloyds Banking Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 1,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,07 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,07 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 66,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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