Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lloyds Banking Group-Investition im Blick 18.08.2026 10:03:34

FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Zum Handelsende standen Lloyds Banking Group-Anteile an diesem Tag bei 0,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 367,144 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 715,11 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 17.08.2026 auf 1,15 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 715,11 GBP entspricht einer Performance von +171,51 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lloyds Banking Group eine Marktkapitalisierung von 66,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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