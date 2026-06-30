Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lloyds Banking Group-Performance 30.06.2026 10:03:52

FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Lloyds Banking Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,47 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hat, hat nun 214,394 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 1,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 233,26 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 133,26 Prozent.

Der Lloyds Banking Group-Wert an der Börse wurde auf 63,57 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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