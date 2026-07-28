Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Profitable Lloyds Banking Group-Anlage?
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28.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,47 GBP. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 136,843 Lloyds Banking Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lloyds Banking Group-Papiers auf 1,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 450,96 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 145,10 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich jüngst auf 65,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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