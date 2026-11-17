Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Lloyds Banking Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,51 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19 749,965 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 382,62 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 16.11.2026 auf 0,98 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 93,83 Prozent.

Am Markt war Lloyds Banking Group jüngst 56,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at