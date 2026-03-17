FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lloyds Banking Group-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Lloyds Banking Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Lloyds Banking Group-Papier bei 0,69 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, befänden sich nun 144,300 Lloyds Banking Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.03.2026 136,94 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,95 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,94 Prozent zugenommen.

Lloyds Banking Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 55,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at