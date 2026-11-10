Lloyds Banking Group Aktie

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WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lohnende Lloyds Banking Group-Investition? 10.11.2026 10:03:31

FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Lloyds Banking Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 10.11.2023 wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag bei 0,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Lloyds Banking Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 395,210 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 2 346,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,98 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 134,63 Prozent.

Lloyds Banking Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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