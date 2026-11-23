London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lukratives London Stock Exchange (LSE)-Investment?
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,40 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,521 London Stock Exchange (LSE)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 340,21 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 20.11.2026 auf 96,62 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 240,21 Prozent.
Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 46,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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