London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Profitables London Stock Exchange (LSE)-Investment?
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30.03.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.03.2023 wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das London Stock Exchange (LSE)-Papier an diesem Tag bei 78,28 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 127,747 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.03.2026 10 533,98 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 82,46 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 5,34 Prozent.
Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 41,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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