FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment verdienen können.

Am 09.11.2023 wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85,36 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,715 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 108,48 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 06.11.2026 auf 94,62 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,85 Prozent.

Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 45,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at