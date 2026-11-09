London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Rentable London Stock Exchange (LSE)-Anlage?
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingefahren
Am 09.11.2023 wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85,36 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,715 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 108,48 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 06.11.2026 auf 94,62 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,85 Prozent.
Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 45,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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