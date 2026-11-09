London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable London Stock Exchange (LSE)-Anlage? 09.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment verdienen können.

Am 09.11.2023 wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85,36 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,715 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 108,48 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 06.11.2026 auf 94,62 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,85 Prozent.

Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 45,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Analysen
03.11.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
23.10.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

London Stock Exchange (LSE) 112,55 -0,92% London Stock Exchange (LSE)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen