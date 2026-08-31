FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der London Stock Exchange (LSE)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,630 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 326,68 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 28.08.2026 auf 90,00 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 226,68 Prozent angezogen.

Am Markt war London Stock Exchange (LSE) jüngst 43,62 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at