London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Lohnender London Stock Exchange (LSE)-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem London Stock Exchange (LSE)-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,01 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert, befänden sich nun 35,702 London Stock Exchange (LSE)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 82,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 927,53 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 192,75 Prozent erhöht.

Insgesamt war London Stock Exchange (LSE) zuletzt 39,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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