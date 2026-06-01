London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Frühes Investment
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem London Stock Exchange (LSE)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 75,39 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,648 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 967,52 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 29.05.2026 auf 90,22 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 967,52 GBP entspricht einer Performance von +19,68 Prozent.
London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,14 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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