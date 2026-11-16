London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Lukrativer London Stock Exchange (LSE)-Einstieg? 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der London Stock Exchange (LSE)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die London Stock Exchange (LSE)-Anteile bei 71,00 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert, befänden sich nun 140,845 London Stock Exchange (LSE)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 97,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 740,85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 46,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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