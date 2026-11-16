London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lukrativer London Stock Exchange (LSE)-Einstieg?
|
16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der London Stock Exchange (LSE)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die London Stock Exchange (LSE)-Anteile bei 71,00 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert, befänden sich nun 140,845 London Stock Exchange (LSE)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 97,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 740,85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,41 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 46,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
10:03
|FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|118,35
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt verliert etwas. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.