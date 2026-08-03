London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|London Stock Exchange (LSE)-Performance im Blick
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,24 GBP. Bei einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 367,107 London Stock Exchange (LSE)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 83,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 829,66 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 208,30 Prozent.
Der Marktwert von London Stock Exchange (LSE) betrug jüngst 40,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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