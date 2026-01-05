London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

Lukrative London Stock Exchange (LSE)-Anlage? 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das London Stock Exchange (LSE)-Papier an diesem Tag 71,26 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140,331 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.01.2026 12 354,76 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 88,04 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,55 Prozent erhöht.

Alle London Stock Exchange (LSE)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

09.12.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

