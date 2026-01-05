FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das London Stock Exchange (LSE)-Papier an diesem Tag 71,26 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 140,331 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.01.2026 12 354,76 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 88,04 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,55 Prozent erhöht.

Alle London Stock Exchange (LSE)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at