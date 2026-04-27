London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Langfristige Anlage
|
27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient
Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,84 GBP. Bei einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,237 London Stock Exchange (LSE)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (99,92 GBP), wäre das Investment nun 123,60 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 23,60 Prozent gleich.
London Stock Exchange (LSE) wurde am Markt mit 49,38 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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