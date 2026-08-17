FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in London Stock Exchange (LSE)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,76 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 12,382 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 85,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 056,96 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,70 Prozent erhöht.

London Stock Exchange (LSE) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at