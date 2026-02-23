London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Langfristige Anlage
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 115,85 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,863 London Stock Exchange (LSE)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 79,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,23 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 31,77 Prozent.
Zuletzt ergab sich für London Stock Exchange (LSE) eine Börsenbewertung in Höhe von 39,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
