London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lohnendes London Stock Exchange (LSE)-Investment?
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das London Stock Exchange (LSE)-Papier bei 117,75 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 84,926 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 87,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 446,28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,54 Prozent verringert.
London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,50 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|19.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
