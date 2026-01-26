London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes London Stock Exchange (LSE)-Investment? 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in London Stock Exchange (LSE)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das London Stock Exchange (LSE)-Papier bei 117,75 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 84,926 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 87,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 446,28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,54 Prozent verringert.

London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,50 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Analysen
19.01.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

London Stock Exchange (LSE) 101,00 -0,98% London Stock Exchange (LSE)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen