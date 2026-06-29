London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Lukratives London Stock Exchange (LSE)-Investment? 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in London Stock Exchange (LSE)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 29.06.2021 wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,69 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,224 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.06.2026 auf 80,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,69 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 1,31 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 39,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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