FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: Hätte sich eine Investition in LondonMetric Property von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Investment in LondonMetric Property-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das LondonMetric Property-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das LondonMetric Property-Papier letztlich bei 1,79 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 557,414 LondonMetric Property-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (1,79 GBP), wäre das Investment nun 996,10 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,39 Prozent.

Der LondonMetric Property-Wert an der Börse wurde auf 4,35 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at