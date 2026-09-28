LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|Rentables LondonMetric Property-Investment?
|
28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: Hätte sich eine Investition in LondonMetric Property von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Vor 1 Jahr wurde das LondonMetric Property-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das LondonMetric Property-Papier letztlich bei 1,79 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 557,414 LondonMetric Property-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (1,79 GBP), wäre das Investment nun 996,10 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,39 Prozent.
Der LondonMetric Property-Wert an der Börse wurde auf 4,35 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LondonMetric Property PLC
Analysen zu LondonMetric Property PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LondonMetric Property PLC
|2,11
|0,86%