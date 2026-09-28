LondonMetric Property Aktie

LondonMetric Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713

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Rentables LondonMetric Property-Investment? 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: Hätte sich eine Investition in LondonMetric Property von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Investment in LondonMetric Property-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das LondonMetric Property-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das LondonMetric Property-Papier letztlich bei 1,79 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 557,414 LondonMetric Property-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (1,79 GBP), wäre das Investment nun 996,10 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,39 Prozent.

Der LondonMetric Property-Wert an der Börse wurde auf 4,35 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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