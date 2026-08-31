LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|LondonMetric Property-Investition im Blick
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor einem Jahr eingefahren
Die LondonMetric Property-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,84 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in LondonMetric Property-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,289 LondonMetric Property-Aktien. Die gehaltenen LondonMetric Property-Papiere wären am 28.08.2026 102,61 GBP wert, da der Schlussstand 1,89 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,61 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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